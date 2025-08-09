Виктория Томова с впечатляваща победа на силния турнир в Синсинати

снимка: Булфото

Виктория Томова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите WТА 1000 с награден фонд 5 152 599 долара.

Първата ракета на България победи номер 64 в световната ранглиста Ан Ли (САЩ) с 6:4, 7:5 за час и 42 минути.

Томова проби още в първия гейм на мача, но съперничката й изравни 2:2. Тя стигна до нов брейк за 4:3, а при 5:3 пропусна сетбол при сервис на американката. След това българката затвори първия сет с гейм на нула на собственото си подаване.

Софиянката проби първа и във втората част за 3:2, но загуби следващите три гейма за 3:5. Тя отрази един сетбол в десетия гейм и със серия от четири поредни части затвори срещата и се класира за втория кръг на надпреварата, допълва БТА.

Преди този мач българката постигна и две победи в квалификациите. Следващата съперничка на Томова ще бъде украинката Даяна Ястремска.

С представянето си до момента Виктория Томова си осигури 18 200 долара и 75 точки за световната ранглиста, в която заема 105-а позиция в момента.

