Виктория от „Ергенът” по БТВ: Ако някой иска да ме подобри, да се обади

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Превърналата се в легенда на „Ергенът” Виктория използва ефира на bTV за да отправи директна обява към желаещите да я разкрася и по точно, да финансират поставянето на силиконов бюст. Посланието беше директно отправено в предаването „Преди обед”.

Виктория заяви, че нейните „подобрения” били много обсъждани в социалните мрежи и разкри, че освен новия нос, има ботокс, а устните ѝ са си естествени в последните години.

„Ако някой иска да ме подобри, готова съм да говорим”, каза „ергенката”, която не успя да намери любовта и в „Ергенът: Любов в рая”.

„Гледайки се сега, не се харесвам. Бях обсебена от Тихомир, но не това е проблема на България”, каза Виктория и призна, че се упреква за изблиците на агресия. Тя подчерта обаче, че всичко е зад гърба ѝ, не общува с Тихомир извън шоуто и има вече друга представа какъв трябва да е мъжа до нея.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!