Виктория с изненада Рачков за рождения ден

Кадър Инстаграм

Рожден ден днес празнува Димитър Рачков. Той е роден е на 18 септември 1972 г. в Бургас. По този повод неговата настояща приятелка Виктория Кузманова го поздрави по следния начин:



Честит рожден ден на най-всеотдайния, неуморим и целеустремен човек, който познавам.



Ти не си само моят партньор в живота, но си и моят най-добър приятел, моята подкрепа, моят разум…!



Ще ти пожелая здраве, щастие и любов, защото трите вървят неотлъчно заедно! В повечето случаи, когато си здрав, си щастлив. Когато си щастлив, значи си влюбен. Когато си влюбен, си здрав. Обичам те.

