Виктория си отвори устата в Ергенът: Аз не съм куче, за да спя на пода

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Провокативното поведение на Виктория Асенова разпали духовете в "Ергенът: Любов в рая". Тя се заяде с Йовица за леглото, на което трябва да спи, а Филипа взе страната на художника.

След като си размениха грозни реплики, Йовица скастри Виктория, че щом не е съгласна с леглото, на което й предлагат да спи, да си опъне едно килимче на пода и да спи на него. Вики обаче уточни, че не е куче.

Последва намеса на Филипа, която направи забележка на Вики, че се държи неуважително с любимия й и не го гледа в очите, когато му говори.

Това окончателно изкара Виктория извън нерви.

Нападат ме като лешояди, тъй като това е тяхната минута слава. Мен не ме обиди поведението на момичето, по-обидно е да кажеш, че ще спиш на черджето, отколкото, че не съм го погледнала в очите. Не е нормално мъж да се отнася така с жена, изригна Виктория.

Тези думи сякаш принудиха Йовица да смекчи тона към нея. Той предложи на Вики да качи двата си куфара горе, като единият го остави до гардероба, а другия до леглото на Филипа.

За разлика от Йовица козметологът така и не можеше да се примири с нападките на Виктория и изригна по неин адрес във формата по бТВ: Ти си в позцията на жертва, което няма да се получи, тъй като ние реално имаме едно свободно легло.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!