Вилата на Берлускони на остров Сардиния беше продадена на шейх от Катар

Снимка Фейсбук

Имението на покойния премиер на Италия Силвио Берлускони на остров Сардиния беше продадено на шейх от Катар, предаде АНСА.

Имотът на Берлускони е бил продаден на компанията „Констелейшън“, която е собственост на катарската управляваща династия. Цената, за която е продаден, не съобщава. Де факто собственикът ще е бившият премиер на Катар Хамад бин Джасим бин Джабер Ал Тани.

Преди това султанът на Бруней също проявяваше интерес към имота, съобщи БТА.

Имението се простира на 150 акра и включва и амфитеатър и тунел за бягство при нужда, който води до плаж.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!