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Вилата на Берлускони на остров Сардиния беше продадена на шейх от Катар

24.06.2026 / 20:25 0

Снимка Фейсбук

Имението на покойния премиер на Италия Силвио Берлускони на остров Сардиния беше продадено на шейх от Катар, предаде АНСА.

Имотът на Берлускони е бил продаден на компанията  „Констелейшън“, която е собственост на катарската управляваща династия. Цената, за която е продаден, не съобщава. Де факто собственикът ще е бившият премиер на Катар Хамад бин Джасим бин Джабер Ал Тани.

Преди това султанът на Бруней също проявяваше интерес към имота, съобщи БТА. 

Имението се простира на 150 акра и включва и амфитеатър и тунел за бягство при нужда, който води до плаж. 

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