Виляреал 0:0 Реал Мадрид на полувремето

Виляреал и Реал Мадрид и играят при резултат 0:0 в среща от 21-ия кръг на Ла Лига.

"Белите" стартираха агресивно и още във втората минута стигнаха до възможност след нарушение на Фойт срещу Белингам. Ударът на Валверде обаче не доведе до нищо опасно. Домакините не позволиха да бъдат притиснати, бързо изравниха играта и започнаха да атакуват. Те организираха няколко опасни атаки, но не успяха да ги завършат по възможно най-добрия начин и не стигнаха до точни удари.

Тимът на Марселиньо имаше предимство в този период, а гостите не успяваха да създадат нищо в предни позиции. В 18-ата минута великолепно подаване на Морено намери Микаутадзе. Грузинецът стреля от трудна позиция от въздуха и прати топката над вратата. Реал веднага отговори с отличен пробив на Арда Гюлер, а неговият изстрел бе спасен от вратаря на домакините. Това даде начало на по-активни действия на гостите, а турчинът имаше нова възможност да стреля малко по-късно, но този път бе неточен.Алваро Арбелоа е направил само една промяна от мача срещу Монако в Шампионската лига (6:1). Алваро Карерас е титуляр, а Орелиан Чуамени е наказан. Това означава, че Едуардо Камавинга ще действаа в средата на халфовата линия, а Мастантуоно отдясно.

