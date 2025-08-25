Винаги чистете листата паднали върху колата

снимка: Булфото

За шофьорите есента носи със себе си един досаден проблем – натрупаните листа по предния капак и около чистачките.

Това не само е неприятно за почистване, но може да доведе и до сериозни проблеми със запушването на въздушните канали и отводнителните отвори.

Листата могат да задръстят отводнителните канали, което води до натрупване на вода в пространството под предното стъкло. Тази вода може да проникне в купето, да повреди електрониката или да причини ръжда, пише automedia.investor.bg.

Ако листата се натрупат върху въздушния филтър, това може да намали ефективността на вентилационната система и да доведе до неприятна миризма в купето. Ето няколко съвета, които ще помогнат:

Паркирайте по-далеч от дърветата

Ако имате възможност, изберете място за паркиране, което не е директно под дърветата.

Използвайте покривало за автомобил

Ако паркирате на едно и също място за по-дълъг период от време, използването на покривало е най-сигурният начин да предпазите автомобила от листа, дъжд и слънце.

