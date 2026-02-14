Винарска изба "Варна" празнува Трифон Зарезан

По традиция днес Винарска изба „Варна” отбелязва професионалния си празник - Трифон Зарезан. Собствениците на избата – Григор Григоров и Цанко Станчев и технологът Тихомир Трифонов, зарязаха лозето, а след това посрещнаха гости от Варна и региона.

Празникът е също и своеобразен начин избата да представи вината от последната реколта, а след като прие многобройни и заслужени поздравления за добре свършена професионална работа и вдигна традиционните за този ден тостове, технологът Тихомир Трифонов разкри защо изба „Варна” продължава да е утвърдена и предпочитана марка на пазара.

- Г-н Трифонов, как премина 2025 година, за вашата компания?

- Годината премина за нас в нормалния си ритъм, като нашата работа бе да поддържаме достигнатото качество, като поднасяме на клиента вина без компромиси, на постижима цена. Предизвикателството в професията е че условията са променливи, което изисква от нас непрекъснато внимание за да може този класически продукт да достигне в автентичен вид до клиента.

Имахме много срещи с клиенти и извода до който достигаме е да запазим качеството на продукта. Разбира се качеството на виното е свързано с качеството на суровината, затова добрия винар, силно зависи от добрия лозар.

През тези 18 години от съществуването на избата, успяхме да надградим всичко необходимо в техническо отношение, за да може предприятието да изпълнява високо ниво на технологичните изисквания, успоредно с оптимизиране на работния процес. Преминахме към машинно бране на някои сортове грозде, с техника от последно поколение. До това решение стигнахме след дългогодишно проучване на възможностите на съвременната техника за бране на грозде, които да обезпечат технологичните ни изисквания. Оказа се че резултатите са повече от впечатляващи. С направеното нововъведение успяваме да оптимизираме времето за бране на гроздето, като прибираме гроздето в най-добрата технологична зрялост. А това е в основата на качеството на виното.

Бъдещите планове на предприятието са насочени към оптимизиране на консумацията на електрическа енергия, която е основен източник на енергия, с екологични източници.

- Как се отразиха климатичните условия на продукцията?

- Много интересна реколта. Вярно е че всяка реколта е индивидуална сама по себе си, но като тази нямам спомен да съм имал. Зловеща беше за много лозови масиви, при които вегетацията започна в първата половина на април, когато температурите бяха високи. Последвалите ниски температури със слани, „изгориха“ младите плододаващи пъпки. Появилите се млади спящи пъпки, не са плододаващи. И заради това, много от лИ заради това, много от лозовите масиви в региона, бяха без грозде. В нашите лозови масиви, щетите бяха минимални, т.к. са в близост до морето, а морския бриз задържа температурите ниски и не позволи на лозата за започне процес на вегетация, преди пролетните слани. Засегнат беше единствено Траминер, който е много ранен сорт.

- Кое е виното на 2025-та?

- Силен сортов акцент се появява в Совиньон Блан, Варненски Мискет, Врачански Мискет, но като че ли най-силна изява имаме при Ризлинг в ароматен профил и Гренаш във вкусова атака.

- Имаше ли вино, с което изненадахте почитателите си?

- Да, това беше един от клоновете на Совиньон блан който присъства в нашите насаждения и за който годината беше много добра. Успяхме да подготвим малка лимитирана серия и вече е на пазара. Също така и Ризлинг ни изненада в качествата си, въпреки че е капризен сорт грозде.

- Към какво ще се стремите през 2026 година, за да продължите да сте актуални на пазара?

- Най-добрата реклама за такъв продукт е директния контакт на клиента до него. Така че насоките ни са да сме по близо до клиента, за да може да направи своя избор сред голямото разнообразие от вина в търговската мрежа. Възпитанието на вкуса на клиента е важно за всички които се занимават с вино.

- Вашият тост за Трифон Зарезан?

- С пожелание на празника за хармония между светлина, музика, компания и ВИНО.

