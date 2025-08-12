Винетки за един ден: Планират да ги пуснат от февруари

снимка: АПИ

Между 7 и 8 лева да е цената на еднодневни винетки от 1-ви февруари. Това предлагат от Националното тол управление.

Винетката е за автомобили до 3 тона и половина. Ще е валидна 24 часа и ще се купува като останалите стикери.

Ще се активира до 5 минути от купуването и ще може отложено да бъде активирана до 30 дни, предаде бТВ.

До дни предложението ще влезе в тарифата за пътно таксуване, която се приема с постановление на Министерския съвет.

После следва едномесечно обществено обсъждане.

„Тя няма да се конкурира с уикенд винетката, която има силна социална функция да могат хората да почиват през уикенда и туристически цели и ще дава възможност на човек, който има едно пътуване през седмицата да го пътува на по-добра цена отколкото в момента да трябва да купува седмична винетка. Така че този продукт се позиционира в сегмента на бизнес пътуванията“, казва проф. Олег Асенов- директор на Националното тол управление.

