Винетките за последен ден по-евтини с 30 %

Снимка: АПИ

Държавният бюджет за 2026 г. влиза в сила от утре - 1 август, след като снощи беше публикуван в "Държавен вестник". До 22 ч. днес можете да си купите с 30 % евтина винетка, тъй като след това започва актуализация на системата с новите цени, предава Нова телевизия.

До днес и цигарите са със стария акциз. За разлика от винетките обаче, които още от утре ще са по-скъпи, тютюневите изделия могат да се купуват на по-ниската стойност, докато се изчерпят по-евтините пакети.

От 1 август държавните служители ще плащат и част от осигуровките си, увеличават се и минималните и максималния осигурителни прагове.

Редактор "Екип на Петел",

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