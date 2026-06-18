Випускът за 2026 г. постигна най-високия резултат досега на матурата по БЕЛ

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Най-високият резултат от въвеждането на задължителната матура по български език и литература постигна випускът за 2026 г. Средният резултат от зрелостния изпит, който се състоя на 20 май, е 60 точки – повишен е с повече от две точки от миналогодишния.

Подобрение е отчетено и на регионално ниво – броят на общините със среден успех над 4,50 нараства от 32 през 2024/2025 година на 48 през 2025/2026 година. Начело са Неделино и Челопеч с по 5,26, следвани от Гоце Делчев (4,92) и Правец (4,90). В другия край на класацията са предимно малки общини с ограничен брой зрелостници.

На втория държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет средният резултат е 71,09 точки, което е много добър 4,89.

Това съобщи компанията "ЕСРИ България", която е в сферата на географските информационни системи (ГИС), предаде БНР.

Създадена е и онлайн платформа с резултатите от държавните зрелостни изпити, проследяващи ги за седем учебни години.

Всеки, който желае да ги разгледа онлайн, може да го направи на следния адрес: ДЗИ 2019–2026.

Редактор "Екип на Петел",

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