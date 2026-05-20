"Вирджиния Рекърдс": Защитата на интелектуалната собственост около Bangaranga ще бъде отстоявана с всички законови средства

Булфото

Часове след като Дара спечели "Евровизия" с Bangaranga в службата на Европейския съюз за интелектуална собственост бе подадена заявка за регистрация на "Bangaranga" като европейска търговска марка. Това беше само началото и последваха още и още заявки. Това обаче няма как да стане, категорични са от "Вирджиния Рекърдс“, предаде "Фокус".

Темата неколкократно коментира и адвокат Диана Попова. Юристът предупреди, че липсата на вече регистрирана марка не означава автоматично, че регистрацията е свободна и безрискова. Подобни заявки могат да бъдат атакувани както по административен, така и по съдебен ред, ако се установи недобросъвестност при заявяването.

Компанията излезе с официална позиция, в която заявява, че върху заглавието, текста и всички защитими елементи на песента "Bangaranga“ са възникнали авторски права още през 2023 година, съгласно българското и европейското законодателство.

От "Вирджиния Рекърдс“ заявявт, че защитата на интелектуалната собственост около Bangaranga ще бъде отстоявана с всички законови средства.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!