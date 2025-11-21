Вирусолог: Благодарение на вирусите живеем

Пиксабей

"Това че се затоплят зимите, определено не е много добре. Знаем колко са изменчиви вирусите, особено грипният. Когато човешката температура се покачва - това е защитна реакция. Ако температурите навън помогнат на вируса да си създаде мутанти за да оцелее, това ще им помогне да се справят с едно от нашите основни оръжия, което няма да бъде добре", заяви в ефира на бТВ Радостина Александрова, вирусолог от БАН.

Респираторните вируси обаче обичат по-ниските температури, по-ниска влажност. Грипните вируси се разпространяват по-добре при 4 градуса, отколкото при 20. Според данните от Европейския център за контрол на заболяванията - при повече от 1800-1900 проби - по осем са били положителни за ковид, за грип и 0,9 за респираторния-синцитиален вирус.

Ковидът го има през цялата година. Останалите вируси е най-вече края на декември до пика към края на януари, началото на февруари. Ковидът продължава да бъде сериозно заболяване, въпреки че той отслаби силата си, не ни е непознат вече, смята Александрова.

"2009 г. пандемията от т.нар свински грип. Тогава най-тежко боледуваха младите хора, деца и съвсем млади хора - до 20, 20 и няколко години, като едно от обясненията е, че това е бил вариант, който все пак е показвал прилика с такива, които по-големите поколения вече са срещали. Били са ваксинирали или са ги срещали в живота. Независимо колко ни се струва една ваксина стара, това, което сме правили в миналото, има резултат", разказва Александрова.

Тя твърди, че благодарение на вирусите, живеем, защото вирусите по бактериите, унищожавайки до 50% от микроорганизмите, всъщност осигуряват храна на фитопланктона, който ни осигурява въздуха, който дишаме.

