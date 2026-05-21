Вирусолог: Няма опасност от епидемичен взрив на ебола нито за България, нито за Европа

Вирусологът проф. Радка Аргирова коментира в предаването „Твоят ден“ актуалните опасения около евентуално разпространение на ебола след нови огнища на заболяването в Африка.

Проф. Аргирова категорично заяви, че към момента няма опасност от епидемичен взрив нито за България, нито за Европа. По думите ѝ ситуацията се следи постоянно от Световната здравна организация и европейските здравни институции, които поддържат високо ниво на готовност, въпреки че реалният риск за нашия регион остава минимален.

Вирусологът обясни, че ебола е тежко протичащо заболяване с висока смъртност, което се предава единствено при директен контакт с телесни течности на заразен човек. Тя подчерта, че вирусът не се разпространява по въздушно-капков път и че заразяването е възможно само при контакт с болен в активна фаза на заболяването.

Аргирова обърна внимание и на факта, че настоящата епидемия в Африка е причинена от различен щам на вируса, за който все още няма налична ваксина, за разлика от предходни варианти. Това, по думите ѝ, затруднява контрола върху заболяването в засегнатите региони.

Специалистът подчерта, че най-големият риск е за медицинските екипи на място, които са изложени на пряк контакт със заразени пациенти. Именно затова строгите мерки за изолация, хигиена и бърза диагностика са ключови за ограничаване на разпространението.

Проф. Аргирова посочи, че Европа разполага с необходимите диагностични средства и лабораторна готовност за откриване на вируса при съмнение, но към момента не се налагат извънредни мерки или ограничения на границите. Тя увери, че основният фокус остава върху превенцията, строгата хигиена и навременната реакция при съмнение за инфекция.

