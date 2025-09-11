Вирусолог: Три групи българи боледуват от ковид

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Ковид пак ни изправя на нокти, защото някои експерти предвещават нови хоспитализации и увеличение на случаите. Наричат го и щам с по-голямо имунно избягване. Вирусолог разкри каква е ситуацията у нас и има ли място за безпокойство.

Според проф. Радостина Александрова ковид продължава да еволюира, продължава да се развива, продължава да се бори за своето място под слънцето и отказва да влезе в някакъв някаква сезонност. Въобще, движи се по свой собствен график.

Доста проучвания се правят в тази посока и се предполага, че краткия престой във въздуха на вирусните частици, и това че много бързо става инфекцията, може би е една от причините да не му влияят толкова много метеорологични условия, за разлика от други респираторни вирусии, започна Александрова.

Разбира се, че вече доста бързо се изменя, а също и нашето поведение оказва влияние, но към момента няма причина за някаква невероятна тревога. Така както беше с онези драми, на които бяхме свидетели в началото на пандемията. Такова нещо не се наблюдава, но продължава да бъде проблем, добави тя.

Има три групи, които боледуват. Първите го изкарват леко, дори без симптоми. Вторте са в хватката на дълъг ковид - 6 процента от населението, и 15 процента от тях една година по-късно продължават да имат симптоми на дълъг ковид. Третата група е неизучена. Това са млади хора или на средна възраст, които боледуват от ковид по няколко пъти в годината, каза още в „Социална мрежа“ Радостина Александрова.

