Вирусолог разкри колко опасен е тигровия комар

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Вирусът „Чикунгуня“, който върлува в Китай е често срещан в Азия и някои части на Африка. Назад във времето има регистрирани случаи и в Европа, включително и тази година в Италия. Вирусолог разкри какви са пораженията по тялото на човека от вируса.

30 от случаите са във Франция и един в Италия. Много характерни са болките в ставите, които могат да продължат седмици, месеци и дори години след инфекцията, каза проф. Радостина Александрова.

Според данните в България няма доказани случаи. Вирусът се пренася от инфектирани комари и затова в болниците в китайския град в Фошан, който е най-засегнат, леглата на заразените са със защитени мрежи.

Според проф. Александрова тигровият комар го има и в България, и в много части в Европа.

Разбра се още, че от пролетта в Русе са пръскали пет пъти тази година. В местната община пък има заложени близо половин милион лева за дезинсекционни дейности.

Не е като предни години, даже още не ме е ухапал комар. Знам от една време малко оцет и нищо друго, призна русенка. Неин съгражданин пък добави: Мрежи на прозорците и това е. Няма друго спасение.

Специалистите обаче са на мнение, че най-добрата превенция на вируса, е именно предпазването от ухапване.

Тигровият комар е съвсем мъничко животинче, което тежи 2.5 мг, и е от 12-те смъртоносни животни на планетата. Именно, защото е свързано с пренасянето на болести, като малария и редица инфекции, заяви още по бТВ Радостина Александрова.

Смята се, че годишно в света има около 35 милиона инфекции с „Чикунгуня“. Не всички случаи са с клинична проява.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!