Висок е 210 см и в училище го обявиха за безперспективен, днес става на 60 и е на върха

Кадър Фб

Тегло, талант и титаничен дух – историята на Гигантисимо

Любо Ганев – човекът, когото спортната публика нарича Гигантисимо, отбелязва днес 60-годишния си юбилей. Под неговото ръководство, националният отбор за мъже достигна до второто място в света, а девойките под 19 години донесоха първата в историята световна титла в женския волейбол у нас, пише Дунав мост.

До десети клас младият Любо бил слаб физически и един треньор го обявил за безперспективен във волейбола. Трябвало да смени спорта и го насочвали към стрелба с лък. Тогава обаче се появил Сашо Тодоров.

"Тогава дойде един треньор и бях обявен за безперспективен във волейбола. Трябваше да сменям спорта и ме насочваха към стрелба с лък, но тогава се появи Сашо Тодоров. Той започна да работи с мен и лека-полека започнаха да се получават нещата около година преди да завърша училище," разказва Гане

Роден в град Русе и израснал в школата на "Дунав", Любо Ганев започва своята спортна кариера като играч с невероятен потенциал. Висок 210 сантиметра, той бързо се превръща в звезда на ЦСКА през 80-те години. Петте шампионски титли с "червените" му отварят вратата към професионалния волейбол в чужбина, а трансферът му в италианския "Кунео" през 1990 година за рекордните 600 000 долара се превръща в символ на нова ера за българските състезатели.

След това го взели в отбора на Дунав (Русе), който тогава бил във втора група. Ганев привлякъл вниманието на ЦСКА и се присъединил към столичния гранд. Късметът му помогнал - един от основните диагонали се контузил и младият русенец започнал да играя на неговото място. "Изглежда, че всичко е било писано," казва философски днес Ганев.

Волейболист, мениджър и стратег, Ганев не спира развитието си след края на спортната кариера. Превръща се в успешен предприемач, като дори след сериозен удар в бизнеса с японската компания "Асикс", успява да възстанови позициите си и да натрупа опит, който по-късно влага в управлението на спорта.

След като поема ръководството на Българската федерация по волейбол в разгара на пандемията от Ковид-19, Любо Ганев поставя началото на структурна реформа в родния волейбол. Федерацията, която тогава се намира в сериозна финансова криза, днес е домакин на престижни международни турнири и се радва на засилен интерес от спонсори, медии и публика.

"Не съм сам в това усилие – зад всеки успех стоят хората от управителния съвет, треньорите, състезателите и нашите партньори," споделя Ганев по повод постигнатото през 2025 година.

През същата година България е домакин на три големи международни събития, а резултатите надминават очакванията – мъжете стигат до финал на Световното първенство, а девойките под 19 години стават световни шампионки, издигайки женския ни волейбол на най-високото стъпало в историята.

Освен председател на Българската федерация по волейбол, Ганев е и вицепрезидент на Българския олимпийски комитет (БОК), както и член на административния борд на Световната волейболна федерация FIVB и вицепрезидент на Европейската конфедерация по волейбол CEV.

Отвъд спортните зали, Любо Ганев е добре познато лице и в медиите. Водещ на предавания, участник в телевизионни формати, актьор в пет филма, включително с Долф Лундгрен, той съчетава спортната дисциплина с харизма, която го прави разпознаваем и обичан от широката публика.

Килограмите са постоянен „съотборник“ на Ганев още от младите му години в залата на ЦСКА. Докато взривява публиката с атаки от втора линия и мощни сервиси, Любо води също толкова упорита битка с кантара. Историята разказва, че един ден, след като изяжда цяла тава с тирамису, на следващия изиграва един от най-добрите мачове в кариерата си.

Разказва за реплика към треньор, който настоявал да отслабне до 100 килограма: „Щом не ме искаш, намери си двама по 50 килограма и играй с тях!“

Ганев никога не е крил трудностите в поддържането на теглото си, но вместо да се срамува от тях, ги превръща в оръжие за самоирония и човешка близост. Без притеснение разказва, че не яде нищо зелено и никога не е близвал алкохол. „Ако бях ял салата, щях ли да скачам толкова много?“ – шегува се той.

Пътуванията на Любо също не минават без куриозни ситуации. При посещение в Лас Вегас, например, е спрян на входа на няколко увеселителни съоръжения, защото не може да закопчае предпазните колани. Ганев не крие разочарованието си, сравнявайки го с усещането на дете, на което са взели любимата играчка.

По време на екскурзия до Гранд Каньон, Любо решава да разгледа природния феномен от птичи поглед. Но получава хладен отговор от пилотите: „Не пускаме пасажери над 130 килограма!“ .Ганев не остава длъжен и отвръща със смях: „Аз бях толкова в пети клас…“.

Истинско удоволствие за него се оказва обиколката на Тайланд, където с радост се качва на слон и обикаля джунглата с ентусиазма на малко дете. В Дубай, обаче, преживява пореден комичен епизод: иска да се повози на камила, но животното едва се вдига на крака чак от третия опит. За да изрази благодарността си, Любо подарява на собственика наколенки „Асикс“.

През 2025 година Любо Ганев не просто празнува рожден ден, а затвърждава позицията си на най-влиятелната фигура в съвременния български спорт. От игрището до конферентните зали на международните спортни институции, той носи България със себе си и оставя трайна следа – не само като спортист, а и като визионер.

