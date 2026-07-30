Висок риск от пожари през следващите седмици

Стопкадър Нова Нюз

За екстремен риск от пожари през следващите две седмици предупреждават властите. Южно-централното държавно предприятие усилва дежурствата и контрола около горските територии. Над 500 лесничеи с 37 високо проходими автомобила са в готовност да реагират в случай на пожари.

Почти навсякъде са изградени т.нар. минерализовани ивици. Целта им е при възникване на пожар в съседство до горските територии да не се позволи разпространяването към гората, а да остане в земеделските територии и там да бъде потушен, обясни зам.-директорът на ДГС-Пловдив Антон Бамбалов. „Тези малки противопожарни автомобили, които са с малък обем вода, но са достатъчно мобилни и бързо достигат до определена точки, вършат много добра работа, защото в първите 10 минути пожарът може да бъде загасен и с една кофа вода”, поясни пред Нова Нюз той.

„Тепърва очакваме рискът значително да бъде повишен. Прогнозите са така поне за идните две седмици - трайно повишаване на температурите и предвид избуялата тревна растителност от пролетните дъждове, рискът за нас е почти екстремен, както е и индексът на Европейската комисия. Считаме, че имаме по-добра готовност от предходни години с новодоставено оборудване, но сами виждате негативните примери за големите мащабни пожари в Европа, където наистина добре оборудвани и обезпечени държави на практика много трудно се справят. Затова нашия акцент е основно в превенцията”, обясни директорът на ОДПБЗН-Пловдив ст. комисар Васил Димов.

Миналата година у нас при пожари са унищожени над 300 хиляди декара гори, като към момента е започнало възстановяването на една трета от тях.

Редактор "Екип на Петел",

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