Висока опасност от пожари в Добрич утре

Карта: НИМХ

Екстремален индекс за пожароопасност има на места в област Добрич за 2 юли. Това сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), пише Блиц.

Екстремалният индекс означава, че са възможни бързо разпространяващи се много силни пожари с въвличане на дървесните корони и че пожарите са трудни за овладяване.

За останалите територии на областта важи оранжев индекс, който означава, че опасността от пожари е много голяма. Т

акава опасност има и на места в областите Благоевград, Силистра, Бургас, Хасково, София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Плевен, Враца и Силистра.

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