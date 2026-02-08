Високи температури в неделя

снимка: Булфото

През нощта срещу неделя в Северозападна България и Предбалкана ще започнат нови валежи от дъжд. Заради отрицателните температури ще се създадат условия за поледици и заледявания. Над останалата част от страната облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време, а в котловините в сутрешните часове ще бъде мъгливо. Мъгли се очакват и в Дунавската равнина.

Минималните температури ще са от минус 2° до +2° в Предбалкана и планинските райони на Западна България и от 4° до 6° в югоизточните райони.

През деня в неделя до обяд в Дунавската равнина ще се задържи ниска слоеста облачност или мъгла, докато в останалата част от страната облачността ще бъде разкъсана. Следобед вятърът в Дунавската равнина ще се усили и ще бъде предимно до умерен, като ще започне и разкъсване на облачността.

Максималните температури ще бъдат в широк интервал – от 4°–7° в Северозападна България до 12°–14° в крайните югозападни и югоизточни райони.

Времето в София

През нощта срещу неделя ще бъде с разкъсана облачност. След обяд облачността ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб западен вятър. Минималните температури ще са между плюс 3° и 4°, а максималните – до 7°–9°.

В планините

Над планините ще бъде предимно облачно, с временни разкъсвания над масивите в Западна и Централна България. Следобед облачността отново ще се увеличи и на изолирани места ще превали слаб сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, а в Източна Стара планина и Странджа – от североизток. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 5°, а на 2000 м – около минус 2°, предава meteobalkans.com.

По Черноморието

По Черноморието ще има временни разкъсвания на облачността, по-значителни по Южното Черноморие, където до обяд ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от юг–югоизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 12°.

Времето на Балканите

Нов циклон ще определя времето над почти целия Балкански полуостров, с валежи от дъжд.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!