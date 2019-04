Високо напрежение! Сити разтрепери Ливърпул преди битките с Барса (видео)

Невероятна борба до края ще има за титлата в английската Висша лига след 12-ата поредна победа на Манчестър Сити. "Гражданите" победиха Бърнли с 1:0 като гост в среща от 36-ия кръг на първенството и два преди края поведоха с точка пред Ливърпул, пише Блиц.

Серхио Агуеро вкара единственото попадение в срещата в 63-ата минута след удар от няколко метра и неумел опит на бранител на домакините да я изчисти преди да е пресякла голлинията.



Преди това отново Агуеро и Бернардо Силва, а след гола и Габриел Жузус можеха да вкарат, но се разминаха с втори гол при общо 7 възможности, докато домакините не успяха да се похвалят с нито един точен удар в рамката на вратата.

До края на шампионата на Манчестър Сити предстои домакинство на Лестър и гостуване на Брайтън, докато Ливърпул има гостуване на Нюкасъл и домакинство на Улвърхямптън, но преди двата съответно гостуване и домакинство на Барселона в 1/2-финал от Шампионската лига, като битката на два фронта на "червените" определено е плюс за "небесносините".

