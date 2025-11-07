реклама

Висш генерал на НАТО: Русия може да нанесе малък удар срещу страна в НАТО още утре, а голяма атака до 2029 година

07.11.2025 / 11:34 2

Кадър НАТО

Русия би могла да предприеме ограничена атака срещу НАТО „още утре“, ако реши, а много по-голяма до 2029 г., тъй като Москва активно се превъоръжава. Това заяви ръководителят на Съюзното командване по операциите на НАТО, германският генерал-лейтенант Александър Солфранк, в интервю пред Reuters.

„Ако разгледаме настоящите възможности и бойна мощ на Русия, тя би могла да предприеме ограничена атака срещу територията на НАТО още утре. Тя би била малка, бърза и ограничена до регион, нищо мащабно – Русия е твърде заета в Украйна за това“, обясни той пред репортери.

Според Солфранк, дали Русия ще атакува НАТО зависи от три фактора: военната мощ на Москва, нейните военни постижения и ръководство.

„Тези три фактора ме водят до заключението, че руска атака е напълно възможна. Дали ще се осъществи или не, зависи до голяма степен от нашето собствено поведение“, подчерта генерал-лейтенантът.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 30 минути)
Рейтинг: 528751 | Одобрение: 98496
Бивш, значи бивш, а не кретен като тоя.....Нали след удар по която и да е страна на НАТО ще се активира член 5.....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
уйчо (преди 36 минути)
Рейтинг: 119149 | Одобрение: 6174
Може и ти да не страдаш от старческо слабоумие. Ама със сигурност се стараеш да си заработваш заплатата с глупости, които се котират в момента.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама