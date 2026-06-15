Висш руски военен загина, падайки от прозорец в Ростов

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Военният комисар Олег Соколенко почина в Ростов.

Олег Соколенко, военен комисар за Пролетарски и Первомайски райони, е намерен мъртъв в Ростов, съобщи уебсайтът „ Блокнот “ , позовавайки се на източници от правоохранителните органи.

Тялото на Соколенко е открито в средата на седмицата близо до къщата, в която е живял. Той е оставил и предсмъртно писмо, в което се сбогува с близките си, но не обяснява мотивите си.



Според изданието слуховете, че Соколенко може да е бил съден за корупция, са неверни. Няма официални коментари от съответните органи относно трагедията.



На уебсайта на Военния комисариат на Ростовска област е посочена позицията на началник на Пролетарски и Первомайски райони като вакантна.



Редактор "Екип на Петел",

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