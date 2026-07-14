Виталий Кличко: Путин иска да бомардира Киев преди зимата

Снимка уикипедия, Sven Teschke (1964–)

Кметът на Киев Виталий Кличко хвърли бомба, че Путин ще бомбардира украинската столица преди зимата. Украинската армия на практика няма противоракетни системи „Пейтриът“, които да прехващат балистични ракети, изстреляни от руската армия срещу градове, пише военният кореспондент Пол Ронцхаймер в статия за Bild.

Той отбеляза, че през последните дни почти всички ракети са поразили целите си, убивайки десетки хора в Киев и други градове в цялата страна.

„Никога не съм виждал нещо подобно като кмет на Киев от началото на войната: руските атаки с балистични ракети са по-лоши от всякога! Путин е под такъв натиск заради силата на Украйна, че очевидно сега иска да бомбардира Киев, преди да настъпи зимата“, каза кметът на Киев Виталий Кличко пред BamS.

Ронцхаймер добавя, че макар тази ситуация да е тежка за народа, тя също така демонстрира отчаянието на руския президент Владимир Путин.

Статията описва как руската армия на практика не постига напредък на източния фронт, докато украинците са все по-успешни в извършването на удари с дронове в самата Русия.

„Следователно, ракетният терор е последната мярка на Путин. И въпреки това много експерти са уверени, че Путин ще продължи да не желае да се ангажира със сериозни преговори и вместо това ще разчита на ескалация на конфликта“, предполага авторът на статията.

Според украински служител, народът знае, че успехът му – спирането на руската армия на фронта и ударите по складове за гориво в Русия – ще дойде с висока цена: брутални ракетни удари по тяхната гражданска инфраструктура и продължаващи жертви сред цивилното население.

„През есента и зимата Русия ще се опита да остави милиони хора без електричество и отопление – дори по-лошо от миналата зима“, прогнозира той.

Военният експерт Клаудия Майор също вижда промени в ситуацията. Според Майор, Украйна „е създала значителен импулс чрез удари на далечни разстояния дълбоко в тила на Русия – дотолкова, че Путин вече не може да отрича съществуването на войната“, пише Блиц.

Тя добавя, че недостигът на гориво е широко разпространен в значителна част от руските региони и за първи път изглежда, че времето е на страната на Украйна.

„И въпросът е дали Зеленски може да убеди Тръмп, че Украйна сега е в изгодна позиция – и че Тръмп, както винаги, иска да бъде на печелившата страна и затова е по-добре за него да застане на страната на Украйна“, отбелязва Мейър.

Авторът отбелязва, че Ройтерс цитира двама души, близки до Владимир Путин, които са казали, че скорошните атаки с украински дронове срещу руски петролни рафинерии и пристанища допълнително са засилили решимостта на Путин да продължи войната. Те вярват, че Русия ще ескалира допълнително военния конфликт.

Освен това, един от тях, в разговор с Ройтерс, споменава „вероятната“ ескалация през следващите месеци. Как точно може да изглежда това, остава неизвестно.

Ронцхаймер отбеляза, че независимо колко брутални са руските атаки, които се случват предимно през нощта или рано сутринта, той не вижда украинците да искат да се предадат.

„Напротив: хората, с които се срещнах досега, са поне по-оптимистично настроени сега, отколкото бяха преди шест месеца, защото виждат, че украинската армия, използвайки дронове, е успяла да постигне значителни успехи на руска територия“, казва той.

Редактор "Екип на Петел",

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