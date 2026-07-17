Витанов: България защитава своя национален интерес, ние не сме част от „Коалицията на желаещите”

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Един е центърът на външната ни политика. Премиерът Радев беше категоричен - България на този етап няма място в „Коалицията на желаещите”. България не възпира нито едно европейско решение, не го и блокира. Това заяви Петър Витанов от „Прогресивна България“ в предаването „Панорама” по БНТ.

По думите му 15 юли е националният празник на Украйна и външният ни министър бе в Киев във връзка с преговори, относно задълбочаване на енергийното и икономическото сътрудничество.

„Ние имаме интерес, особено в енергийната сфера. Украйна търси възможност за захранване на своето газово хранилище, може да стане част от вертикалния газов коридор. Би било добере за България през територията ни да минават по-големи количества газ и страната да печели. Пред сключване на договори сме между „Булгаргаз” и „Нафтогаз”, разясни той.

Нищо не е подписано. Няма никакви правно обвързващи елементи, увери Витанов по повод „Киевската декларация”. „Има страни-членки на „Коалицията на желаещите”, които водят активен диалог с Русия, има такива, които възпират и блокират европейски решения, и други, които имат много сериозни резерви по новия пакет санкции. Всяка държава защитава своя национален интерес в рамките на различни формати, това прави и България”.

Витанов защити и предложения от управляващите бюджет за 2026 г.

"Да влезем към момента в 3% означава да намалим пенсиите, да намалим заплатите, възнаграженията, да не разплатим на фирмите, да доведе до уволнения. Можеше. Всичко това можеше да бъде направено, но нямаше да бъде целесъобразно, защото да блокира българската икономика. Можеше и да направим и друго. Да продължим по същия начин, да прехвърляме разходи за следващи години, да подценяваме разходите или да надценяваме приходите, да взимаме авансово данъци, но не е морално. Защото смятам, че не е честно нито спрямо нас самите, нито спрямо българското общество."

Според Витанов се води успешна битка с олигархичния модел, пише novini.bg.

"Ние вече успяваме. Защото отрязахме публичния ресурс от тези, които олицетворяват този модел - Пеевски и Борисов. Те нямат достъп до публичния ресурс вече. Те са буквално в политическата периферия, да не кажа близо до сметището. Така че има реална борба. Арестувани областни координатори на ДПС, свързани с групировките. Арестувани хора от ВиК сектора по Черноморието, също приближени до тези лица. Проверка на имоти. Има реална борба. Нещо повече. 4496 сигнала дават всички ведомства. За злоупотреби в ведомствата. 287 от тях са стигнали до прокуратурата. За злоупотреби в различните министерства, в различните ведомства. Определено се работи. Нещо повече. Ако ми позволите, мога да кажа и това, което все пак успяхме да постигнем. За първ път имаме комфорта да работим в парламент, в който няма лобизъм. Решенията могат да се взимат самостоятелно от една партия и е чисто. Няма токсичност, няма лобизъм. Неща, които представители на другите политически партии с години не можеха да направят."

Редактор "Екип на Петел",

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