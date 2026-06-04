Витанов: Депутатите замразяват заплатите си

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Депутатите в 52-рото Народно събрание са готови с конструирането на постоянните парламентарни комисии и предприемат сериозни съкращения в процедурното време за дебати. Това съобщават от пресцентъра на парламента, позовавайки се на официално изявление на председателя на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов. По думите му промените в правилника целят спиране на злоупотребата с право и осигуряване на реален дебат по същество върху забавените закони.

В Народното събрание вече функционират общо 24 постоянни комисии. Разпределението на председателските места отразява изборните резултати и пропорционалното представителство на политическите сили.

Управляващата формация „Прогресивна България“ поема управлението на 14 комисии, сред които ключовите за държавата сектори – правни въпроси, бюджет и финанси, енергетика и отбрана. Самият Петър Витанов застава начело на Комисията по външна политика. Опозиционните партии получават ръководството на 9 комисии, включително тези за иновации, права на човека и българите извън страна, а управлението на надзора над службите ще се извършва на ротационен принцип.

Ръководството на парламентарната група подчерта, че промените в процедурните правила ще сложат край на умишленото блокиране на работата.

"Това, което се опитахме да направим с правилника, е да отстраним фоновия шум, който се използваше за политиканстване. Не по същество по законодателната дейност. Намалихме времетраенето за процедурни правила, защото с тях се злоупотребяваше често" – заяви Петър Витанов. Като ключова социална мярка той посочи, че народните представители ще замразят своите заплати.

Основен приоритет на новата парламентарна структура остава спешното разглеждане на натрупаната огромна папка със залежало законодателство, което директно влияе върху икономическите процеси в страната.

"Над 400 закона не са приети. Ние имаме амбицията не да ги бълваме на конвейер, а да увеличим както количествено, така и качественото приемане на законите. Затова махнахме част от онези апендикси, с които се злоупотребяваше и които изяждаха парламентарно време. Сега имаме много повече време да дискутираме по същество" – допълни Петър Витанов. Според прогнозните разчети на управляващите, държавният бюджет за 2026 година се очаква да бъде окончателно приет в края на месец юли, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел",

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