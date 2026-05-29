Витанов: Методологията за замразяване на депутатските заплати закъсня

Методологията от Министерството на финансите за замразяване на депутатските възнаграждения дойде, след като изтече срокът за предложения по правилника. Това заяви председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов в кулоарите на парламента.

"Сега ще го отворим пак (правилника) и ще направим необходимото. Ще се съобразим с общата концепция и виждане на правителството за премахване на автоматизмите и за солидарно възпиране на ръста на заплатите на държавните служители", увери той, като призна, че не е чел методологията, посочва Дарик.

Витанов заяви, че кабинетът вече е предприел мерки за справяне с дефицита.

"Надявам се да не се стигне до румънски сценарий, а чрез икономии и подобряване на ефективността да успеем да влезем в заложените дефицити", добави той.

