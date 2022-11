"Витошка" попадна в класация за най-скъпите търговски улици в Европа

Снимка Булфото

Любима на софиянци улица попадна в престижна класация.

Столичния бул. "Витоша“ попадна в класация за най-скъпите търговски улици в света. Средният месечен наем за магазин от 100 кв. м е малко над 50 евро на квадрат или 5000 евро.



Въпреки това има лек спад спрямо нивата от 2019 г., когато квадратният метър под наем е бил 56 евро.



Класацията е на консултантската компания "Къшман енд Уейкфийлд Фортън“ (Cushman & Wakefield), представлявана от "Фортън“ в България, цитирани от БТА. Докладът обхваща 47 държави в света, като България е представена със столичния бул. "Витоша“.



Витошка, както я наричат столичани, се нарежда на 47-а позиция в Европа. Сред останалите балкански столици се отличават Белград с "Кнеза Михаила“, която е на 42 позиция на Стария континент с наем от 82 евро кв./м.



Най-скъпата улица в Европа е Via Montenapoleone в Милано. Ако искаме да отворим бутик там, то той би ни струвал 1212 евро месечен наем за кв./м. На второ място е New Bond Street в Лондон с месечен наем, равняващ се на 1195 евро кв./м, а третата позиция е за Via Condotti в Рим с 1034 евро кв./м на месец.



Парижкото Champs Elysees изпада от първенците и застава на четвърта позиция с 922 евро на кв./м.



В световен мащаб най-скъпата улица отново е "Пето авеню“ в Ню Йорк, с наем от 1756 евро на кв. м. "Пето авеню“ бележи и ръст с 14 на сто спрямо времето преди COVID пандемията. На втора позиция, въпреки спада от 41 на сто спрямо 2019 г., се нарежда Tsim Sha Tsui в Хонг Конг. На трето място в глобален план се подрежда първенецът в Европа - миланската Via Montenapoleone.

