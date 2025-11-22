Виц на деня: От 1 декември Лидл, Кауфланд и Билла подаряват продукти

Забавен виц се разпространява ударно в последните дни в социалната мрежа и се споделя от хиляди.

ЛИДЛ , Кауфланд и Билла от 01.12 подаряват продукти за Коледа на всеки, който надбяга охраната.

Ти недей да се пробваш, гласи един от коментарите.

Ще ви кажа един чалъм, ако четирима едновременно се надбягват, че в различни посоки в охраната то трима е поне ще успеят, шегува се друг.

Май се подигравате на хората които ви хранят!?Особено на възрастните и инвалидите,а?, посочва трети.

Не може ли на всеки беден!, предлага друг.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!