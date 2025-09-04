Виц на деня: Щом Гугъл падна, какъв е проблемът и Испания да падне довечера

Кадър : Team Bulgaria

Покрай страстите около мача България - Испания и падането на Гугъл се роди чудесен лаф, който се разпространи в социалните мрежи.

"Щом Гугъл падна, не виждаме какъв е проблемът и Испания да падне довечера."

Заваляха коментари:

"Само се надявам да не паднем с 15-20 гола"

"Едно време имаше някакви сметки за 1876 - Турция ке падне. Сега ако някой успее да сметне нещо подобно- 2025 Гугъл ке падне га Испания падне от България- ще е Велико!Ама...надали.."

"Имаме лош спомен..6-1..от Чехия,може би греша страната,а сега дано да не паднем с толкова от Испания!"

"Бурен смях в залата Настоящият европейски шампион, вторият отбор в Лигата на нациите и един от основните фаворити за титлата на следващото световно първенство да бъде победен от нашия национален отбор?! Това трябва да е сюрреализъм."

"Гугъл се срина от търсения на коефициента за победа на Испания и въпросът "Мога ли да си заложа къщата, колата и бъбрека за победа на Испания?"

"Имаше един треньор и казваше това е топка момчета тя се топка и търкаля и не се знае нищо какво ще стане . Така че едно подценяване и ако нашите са нахъсани може и да стане ."

