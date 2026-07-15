Вицепремиерът Иво Христов влиза в ръководството на БАН

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Вицепремиерът Иво Христов и министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев са определени от правителството за представители в Съвета на настоятелите на Българската академия на науките, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

Съветът на настоятелите е структура с четиригодишен мандат и се състои от 16 членове, двама от които са представители на Министерския съвет.

В него участват още представители на Националното сдружение на общините в България, на национално представителните работодателски организации, на Сдружението на Съвета на ректорите, на научни организации, пише novini.bg.

Съветът подпомага дейността на БАН за ефективното управление на финансовите средства и стратегическото развитие на научноизследователската дейност, предлага мерки за постигане на целите, заложени в европейските стратегии за научни изследвания и иновации, и съдейства за създаването на иновационни центрове. Той може също да предлага създаване, преобразуване и закриване на академични институти, както и механизми за съвместна научна, образователна и приложна дейност с висшите училища и бизнеса.

Редактор "Екип на Петел",

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