Вицепремиерът Караджов разпореди пощата в село Караисен да отвори още утре

По разпореждане на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов пощенската станция в село Караисен, община Павликени, ще отвори врати още утре. В същия ден всички пенсионери в селото ще получат своите пенсии, съобщават от Министерството на транспорта.

Освен изплащането на пенсии, в пощата ще се извършват и всички останали услуги, включително обмяната на левове в евро.

До намесата на вицепремиера се стигна след сигнал, че поради временното затваряне на пощенската станция близо 500 жители на селото няма да получат пенсиите си навреме.

С решаването на проблема жителите ще могат не само да получат своевременно доходите си, но и да обменят безплатно левове в евро и да заплатят битовите си сметки без забавяне.

Всеки месец 542 415 пенсионери получават своите пенсии в клоновете на Български пощи. Изплащането на първите пенсии в евро днес протича спокойно и без затруднения.

