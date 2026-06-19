Вицепремиерът Пеканов с брифинг за четвъртото плащане по ПВУ

Снимка: Булфото

Вицепремиерът Атанас Пеканов ще даде брифинг за медиите, свързан с новини относно четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост към страната ни.

Искане за четвърто плащане по Националния план страната ни подаде към Брюксел на 3 април, припомня БНР. То е в размер на 900 милиона евро, а оценката обичайно отнема 2 месеца. Парите България очаква до края на юни.

Дали ще се плати пълната сума ще зависи от изпълнението на ангажиментите за реформи. В преговори с Европейската комисия служебното правителство успя да отмести първоначалните срокове за антикорупционното законодателство и това за контрола над главния прокурор, които трябваше да са факт в началото на май.

Междувременно новото правителство и парламента приемат необходимото законодателство което да даде достъп до средствата, като приемането на закона за водния сектор и преструктурирането на БЕХ и обособяването на "Мини Марица-изток" и ТЕЦ Марица 2 в ново публично дружество .

Правителството прие преди седмица промени в ПВУ, за да не губи страната ни средства. Променят се стойностите или етапи и цели от инвестициите, които не могат да бъдат изпълнени в пълнота до края на август, поради обективни обстоятелства. Освободеният ресурс заради редукцията на част от проектите се предлага да се пренасочи към две нови инвестиции - на Националната агенция по приходите и на Агенция "Митници" и към схемата за субсидиране при саниране на жилищни сгради на Българската банка за развитие.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!