Вицепремиерът на Украйна: Осем души са ранени при ракетна атака в Одеска област
Снимка уикипедия, Vsekrasyvo
Осем души са ранени в резултат на ракетна атака днес в Одеска област, съобщи украинският вицепремиер Олексий Кулеба в канала си в "Телеграм".
"Ранени са осем пътни работници, двама от тях са в тежко състояние. Това са хора, които осигуряват работата на транспортната мрежа и са изпълнявали ежедневните си задължения. На всички пострадали се оказва помощ", се посочва в съобщението на Кулеба, съобщи БТА.
Две балистични ракети с касетъчни бойни глави поразиха инфраструктурен обект, който осигурява критичната логистика в региона, информира украинският вицепремиер.
Последиците от ударите се отстраняват. Всички съответни служби работят на терен.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
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