Вицепрезидентът: Споделям протеста на хората, с диалог сигурно този бюджет щеше да изглежда много по-добре

Снимка: Президентство

Наистина споделям този протест, защото с диалог сигурно този бюджет щеше да изглежда много по-добре. Не вярвам в "мантрата", че това е единственият възможен бюджет. Това каза пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова по повод протеста при т.нар. триъгълник на властта тази вечер.

По думите на Йотова, никога досега бюджет не е приеман при такава липса на диалог и арогантно отношение от страна на властта не само към политическите опоненти, а и към бизнес средите, социалните партньори, синдикатите и гражданското общество, предава БТА.

Резултатът беше хората да протестират, посочи тя.

