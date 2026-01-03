Вицепрезидентът на Венецуела: Николас Мадуро е единственият президент на страната

снимка: пресс Руска федерация

Вицепрезидентката на Венецуела заяви, че Николас Мадуро е единственият президент на страната, след като по-рано днес американският държавен глава Доналд Тръмп каза, че Делси Родригес е съгласна да сътрудничи на САЩ, защото няма друг избор, предадоха Ройтерс и в. "Гардиън".

Тръмп каза на пресконференция в имението си Мар а Лаго, че е научил, че Родригес ще положи клетва като президент на Венецуела, след като Николас Мадуро днес бе заловен при американска военна операция. "По същество (Родригес) е готова да направи това, което смятаме за необходимо", посочи Тръмп.

След като американският лидер изказа тези твърдения, вицепрезидентката направи телевизионно обръщение, в което нарече Мадуро единственият президент на страната, предаде БТА.

Родригес се появи в ефира на държавната телевизия, заедно с брат си Хорхе Родригес, който е председател на Националното събрание, министъра на вътрешните работи Диосдадо Кабейо и министрите на външните работи и отбраната - Иван Хил и Владимир Падрино. Родригес призова за спокойствие и единство в защита на страната след "отвличането" на Мадуро. Венецуела никога няма да бъде колония на никоя държава, каза още Родригес.

