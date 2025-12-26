Вицепрезидентът ще бъде гост на храмовия празник на църквата „Св. Стефан“ в Истанбул

Снимка: Булфото

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на храмовия празник на Българската църква „Св. Стефан“ в Истанбул. Това съобщават от Президентството.

Тя ще бъде там утре - 27 декември, по покана на Българската православна църковна общност в Турция.

Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави празничната литургия, след която вицепрезидентът ще отправи приветствие.

Тази година се отбелязват 155 години от учредяването на Българската екзархия.

