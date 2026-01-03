Вицепрезидентката на Венецуела е избягала в Русия

Кадър Ютуб

Вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес е в Русия, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на четирима източници, запознати с въпроса, цитира Нюз.бг.

Тя е отпътувала от страната си, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че президентът Николас Мадуро е бил заловен от американските сили след нападение срещу Венецуела.

Брат ѝ Хорхе Родригес - председател на националното събрание, е в Каракас.

По-рано през деня чрез аудиосъобщение, излъчено по държавната телевизия, Делси Родригес призовава за доказателства, че Мадуро и съпругата му Силия са живи. Хорхе Родригес не се е появявал след нападението.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!