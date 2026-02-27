Виваком след сериозния срив: Нашите технически екипи работят

снимка: Vivacom, фейсбук

За технически срив в мрежата на телекомуникационния оператор "Виваком" сигнализират множество абонати в социалните мрежи. Малко след 19:00 часа хиляди абонати останаха едновременно без интернет, цифрова телевизия и мобилна връзка.

Потребители съобщават за идентична ситуация в София, Русе, Шумен, Варна, Враца, Монтана, Попово и Тутракан.

Според сайта Speedtest проблемът на мрежата е глобален, допълва Днес бг.

Освен домашните услуги, сериозни затруднения има и с мобилните данни. Клиенти на оператора посочват, че дори опитите за връзка с националния номер за обслужване на клиенти 123 са неуспешни, тъй като линията не дава сигнал или автоматично прекъсва.

Ето какво обяви операторът преди минути:

Поради външни ремонтни дейности, засегнали мрежовата инфраструктура на Vivacom, е възможно част от потребителите в Североизточна България да са усетили временни затруднения при използването на телекомуникационни услуги.

Нашите технически екипи работят с приоритет по пълното възстановяване на свързаността.

Ако все още срещате проблеми, моля, рестартирайте оборудването си. Извиняваме се за неудобството и благодарим за разбирането.

