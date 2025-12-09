Виваком уведоми всички с Еон тв: До 13 януари се отключват всички канали

От днес, 9 декември, до 13 януари Vivacom отключва всички свои ТВ канали и предоставя пълния каталог на EON и EON Видеотека - без допълнително заплащане за нови и настоящи клиенти на всички тв платформи на телекома. В най-светлия месец от годината телекомът подарява още повече поводи за уютни, споделени моменти пред екрана с богата селекция от любими филми, сериали и специални празнични заглавия.

„Тази година сме сигурни, че ще допринесем за една истински вълшебна Коледа за нашите клиенти. Преди броени дни лансирахме SkyShowtime в платформата EON, а зрителите имат достъп до холивудски блокбъстъри, хитови сериали и ексклузивни оригинални продукции – на всички устройства. А само преди месец стартирахме три изцяло нови канала – Arena Action, Arena Life и Arena Comedy, и обновихме любимия VIVACOM Arena. Вярваме, че комбинацията от холивудски хитове, премиум сериали и оригинални продукции ще предложи съдържание за всеки вкус“, каза Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ на Vivacom.

Клиентите на всички тв платформи на Vivacom ще имат безплатен достъп до SkyShowtime с богат избор от впечатляващи заглавия в като Wicked, Minions и Gladiator, както и популярните сериали Tulsa King, Yellowstone, Landman и MobLand. За да се възползват от безплатен месец за On-demand каталога на SkyShowtime, е необходима регистрация и активация в приложението My Vivacom. Освен on-demand стрийминг услугата на SkyShowtime, клиентите на телекома ще могат да гледат и два нови премиум канала: SkyShowtime 1 и SkyShowtime 2. В периода от 9 декември до 13 януари 2026 г. Vivacom предлага безплатен достъп и до специалната селекция „Коледна романтика“ от Pickbox NOW, както и до култови заглавия на HBO и всички Arena каналите.

Вълнуващата селекция „Коледна романтика“ от Pickbox NOW е сред специалните предложения в EON. В комфорта на домашния уют зрителите ще могат да проследят едни от най-романтичните филмови заглавия с любимите си хора: „Тайната на съвършената Коледа“, „Книжарница Мост“, „Коледен остров“, „Коледа в сърцето ми“, „Къде изчезна Коледа?“, „Нашият коледен стенопис“, „Целуната от сняг“, „Любов в снега“, „Коледни промени“, „Операция Лешникотрошачка“.

Зрителите ще могат да споделят уютните зимни вечери със специалната празнична селекция на HBO, сред която са забавният „Буба“, приключението „Бъдни вечер в Страната на чудесата“ и музикалният хит „Тролчета: Бандата се събира“ – перфектни предложения за цялото семейство.

През декември Arena каналите на Vivacom предлагат отличен избор от премиум заглавия. В Arena Action зрителите ще открият динамични екшъни и трилъри като „Живот след битка“, „Джон Уик“ и лимитираният корейски сериал, премиерен за тв ефира в България, „Изчезнали: Другата страна“. Arena Comedy добавя празнично настроение с хитови ситкоми и комедии и романтични филми като „Сезонът на буквите“ и „Поздрав от Манхатън“. В Arena Life ще се излъчат касови биографични истории като „Бохемска рапсодия“ и историческата драма „Джей Еф Кей“. VIVACOM Arena, добре познат на широката аудитория, ще продължи да представя семейни и драматични заглавия, сред които са „Smart Коледа“ и „Звездните кучета“. На 31 декември зрителите ще имат възможността да посрещнат новата година с Годишните музикални награди на БГ Радио 2025.

През най-празничния месец Arena каналите на Vivacom ще предложат впечатляващи премиум заглавия за всеки вкус. С толкова разнообразна програма декември се превръща в истински филмов празник за цялото семейство.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!