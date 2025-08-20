Вият се опашки на бензиностанциите в Русия, цените чупят рекорди

Кадър Телеграм

Вътрешният пазар на горива в Русия е изправен пред сериозна криза. След серия от атаки с дронове срещу петролни рафинерии, цените на бензина на едро достигнаха безпрецедентни нива, съобщават руски медии, цитирани от Dialog.UA, предаде Блиц.

Данни от Санктпетербургската стокова борса показват, че цената на тон бензин Аи-92 е достигнала 71,5 хиляди рубли, а на Аи-95 – 80,43 хиляди рубли. От началото на годината цените са се повишили съответно с 38% и 49%.

В опит да овладее ситуацията, руското правителство наложи пълна забрана за износ на бензин до края на септември. Според експерти обаче, този ход има минимален ефект и Русия е изправена пред опасност от недостиг на гориво.

От началото на август са спрели работа три големи рафинерии: Новокуйбишевският и Саратовският завод на „Роснефт“ и Волгоградският завод на „Лукойл“. Общият им капацитет е 29,8 милиона тона годишно, което е около 11% от общия обем на преработка в страната.

Половината от капацитета на Рязанската рафинерия също е изгубен след атаки. Други ударени заводи са тези в Сизран, Славянск и Афипск.

Според анализатора на петролния пазар Михаил Крутихин, причина за високите цени не са само ударите с дронове.

„В цената на бензина в Русия 75% са данъци. Това не е цената на петрола, която е едва около 7%, нито преработката или транспортът. Това са данъците.

Те се повишават два пъти годишно и затова цените ще продължат да растат… Главният фактор за поскъпването е алчността на руското правителство“, коментира Крутихин.

Така, въпреки че атаките с дронове са ускорили кризата, основните проблеми на руския пазар на горива са структурни и свързани с данъчната политика на държавата.

