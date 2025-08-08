Вият се опашки за любим български плод на смайваща цена

Пиксабей

Цените на плодовете и зеленчуците на кооперативния пазар в Дупница са се увеличили в сравнение с миналата година, показва проверка на в. „Струма“.

В сряда, когато е един от двата пазарни дни в града, традиционно имаше немалко търговци и купувачи, а разнообразието от стока бе пъстро и богато. Както навсякъде обаче тук също има поскъпване.

В съботите оживлението винаги е по-голямо, но тази сряда броят на продавачите и клиентите също беше завиден.

Прави впечатление, че вече трудно може да се видят търговци, наредили стоката по земята, след като от община Дупница през юли миналата година разшириха пазара и поставиха двайсетина нови сергии за продавачите. Тук излагат стоките си не само местни производители, но редовно тук идват и търговци от Санданско и Петричко.

Според повечето търговците увеличението изобщо не е драстично и то е в резултат от повсеместната инфлация, която се наблюдава навсякъде у нас. Доматите вървят от 2 до 4 лева в зависимост от размера и качеството им, докато килограм краставици варира от 2 до 2,50 лв.

Най-често срещаната цена на картофите е 1,20 лв./кг, тиквичките се продават между 1 и 1,50 лв., а зелените чушки могат да се намерят от 2 до 3 лева за килограм.

Почти постоянна е опашката пред касите с боровинки и малини. Въпреки че килограм от първите струва 16 лева, а вторите са с левче по-малко, стоката се продава за отрицателно време.

Докато чакат да дойде реда им, дупничани споделят, че боровинките са изключително полезни за очите и по това време на годината залагат много на тях в менюто си.

Пъпешите и дините са най-купуваните плодове през летните месеци и съвсем логично интересът към тях също е доста голям. Пред сергията на Елка Маврова от дупнишкото село Блажиево се спират множество клиенти, които взимат от дините и пипоните, които тя е произвела. Тя с гордост казва на купувачите си, че могат да й върнат от дините, ако когато ги разрежат вкъщи видят, че не са узрели и не им харесат.

„Толкова съм сигурна в качеството на дините, че приемам рекламация (смее се). Много добра е тазгодишната реколта. Пъпешите също са сладки, ето тези пред мен ги брах късно снощи.

Иначе не мисля, че има увеличение на цените от миналата година досега. Ето, аз продавах дините около 1-1,20 лв. за килограм миналото лято по това време, сега също струват толкова. Пъпешите и миналата година бяха около 2 лева килото, като и в момента са на същата цена.

Аз лично не съм увеличавала цените, въпреки че семената и водата вече са по-скъпи, ако ги сравняваме с преди година. Но се опитвам да не правя цените по-високи, защото имам дългогодишни клиенти и не искам да ги разочаровам. Напливът от хора сряда и събота тук е много голям, хората искат да си закупят стоката директно от производителите. Аз и моето семейство се занимаваме с това от над 25 години вече.

Продаваме още краставици, домати, тиквички, праз и др. Обичам да правя това, дори понякога съпругът ми се кара колко много време прекарвам в градините, но в същото време знае, че там се чувствам много добре и истински щастлива“, коментира с усмивка дългогодишният производител Елка Маврова.

Купувачите обаче отчитат повишение на цените, ако ги съпоставят с миналия август. Според тях обаче това е нормално, имайки предвид, че почти всички цени на стоки и услуги са се увеличили за последните 12 месеца.

„Със сигурност има поскъпване както на плодовете, така и на зеленчуците. Всяка сряда и събота съм тук и гледам да избера нещо качествено за вкъщи. Забелязвам, че има повишение на цените, но не обвинявам за това нашите търговци. Всичко това идва на национално ниво.

Виждаме как в големите вериги хипермаркети уж пускат по някоя промоция, но като цяло постепенно вдигат цените на плодовете и зеленчуците. Като виждат това, и местните производители са принудени да продават малко по-скъпо.

Тук поне съм сигурен, че стоката е по-чиста и прясна, отколкото в някой голям магазин“, коментира дупничанинът Кирил Табаков, докато избираше пъпеш.

„Почти всеки ден сме тук, като сряда и събота със сигурност не ги пропускаме. Идваме на пазара, защото искаме да намерим плодове и зеленчуци на по-приемливи цени. След толкова посещения тук вече си имаме наши приятели сред търговците. Те редовно ни правят малки отстъпки, защото се познаваме и сме им редовни клиенти. Често идваме на „разтури пазар“ в следобедните часове.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!