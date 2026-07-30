Виза съкращава 2600 служители и ги заменя с изкуствен интелект

Пиксабей

Компанията за картови разплащания Visa обмисля съкращения на персонал, които биха могли да засегнат 2600 служители, като част от стратегия за оптимизиране на операциите и ускоряване на интеграцията на изкуствения интелект (ИИ).

Във вътрешно изявление, публикувано в сряда от Los Angeles Times, базираната в Сан Франциско компания подробно описва необходимостта от трансформиране на структурата на работа.

„За да се възползваме от възможностите, които възникват, и да позиционираме Visa, за да ръководи най-добре тази трансформация, трябва да продължим да развиваме начина, по който работим“, се казва в меморандума, разпространен тази седмица в компанията и написан от главния изпълнителен директор Райън МакИнерни.

„Изкуственият интелект също помага за ускоряване на тази еволюция и оформя начина, по който работим във Visa“, добави МакИнерни в изявлението.

Според Los Angeles Times, съкращенията ще представляват приблизително 7% от работната сила и допълват ангажимента на други компании от Силициевата долина (Калифорния) да преструктурират екипите си в полза на технологичната автоматизация, като например технологичната компания Intel или платформата Uber.

Редактор "Екип на Петел",

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