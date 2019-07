Виждали ли сте такова нещо? Нокаут за... 5 секунди! (видео)

Всички фенове на смесените бойни изкуства станаха свидетели на нещо невроятно, разиграло се снощи на UFC239.

Там бе счупен рекордът за най-бърз нокаут в историята на ММА. До снощи той беше 8 секунди и датираше от 1996-а година, но след мача между Хорхе Масдивал и Бен Аскрен вече е само 5 секунди, пише Блиц.

Масдивал тръгна към своя съперник и с отскок го свали на земята, удряйки го с коляно в главата. След първия удар Аскрен остана неподвижен на ринга и съдията отсъди нокаут.

JORGE MASVIDAL WITH THE FASTEST KNOCKOUT IN UFC HISTORY



5 SECONDS AND ITS OVER FOR ASKREN#ufc239stream @GamebredFighter #ufc #ufc239 pic.twitter.com/5mnYvYA0tz