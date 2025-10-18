Вижте историята на този важен аксесоар, който има празник днес

Мая Иванова. Снимки: pixabay

Денят на вратовръзката се отбелязва ежегодно на 18 октомври. Въпреки липсата на официален световен статут, той набира все повече последователи и продължава да расте по популярност в различни страни.

Този аксесоар, основен елемент както в мъжкия, така и в женския гардероб, има своя собствена история. Общоприето е, че е влязъл в модата благодарение на френския крал Луи XIII. Историците на модата обаче посочват също, че подобни връзки, произлизащи от шалове, са присъствали и в по-ранни култури. Например, шалове могат да се видят върху фигури на воини от Теракотената армия в Китай, както и в отделни скулптури на римски воини.

Въпреки това, именно в двора на крал Луи XIII вратовръзките се превръщат в моден елемент от ежедневието. Това е улеснено от стечение на обстоятелствата, свързани с присъствието на полк от хърватски наемници в Париж. Именно те са носили шаловете като униформа и именно от тях френският крал ги е възприел, въвеждайки ги в модата.

На френски език този аксесоар се е наричал „cravat“ (от френската дума за „хърватин“) и подобни термини са запазени в езиците на много европейски народи.

След като станаха модерни във Франция, вратовръзките постепенно набраха популярност и в други европейски страни, най-вече в Англия. Там носенето на вратовръзка се превърна в ритуал. Започнаха експерименти с дължината, формата и цвета на вратовръзката и се появиха разнообразни техники за връзване.

С течение на времето шалът, а след това и вратовръзката в съвременния смисъл, станали част от дамската мода, придобивайки свои отличителни характеристики. Днес вратовръзките изумяват не само с разнообразието от стилове и цветове, но и с материалите, от които са изработени или декорирани.

Освен това, вратовръзката е не само съществена част от гардероба на бизнесмен или част от униформата на различни ведомства и военни части, но и на различни обществени организации. Например, вратовръзките са част от скаутската униформа , а всеки, който е запознат със съветския период, със сигурност веднага ще си спомни пионерската вратовръзка.

