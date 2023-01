Вижте на какво е способна най-силната жена на планетата

Кадър Айхан Infire, Youtube

Как тренира най-силното момиче на планетата, колко голям самолет може да бъде влачен от две момичета! С вас е Ayhan Infire и това видео ще ви покажа на какво са способни най-силните жени в света, определено ще се изненадате.



Чжи Ен Ву



36-годишната корейка Чжи Ен Ву не е съвсем типичен представител на красивата половина на Южна Корея, докато в модата на съвременните корейски жени са с по слаба физика, но тази жена се откроява със своята необичайна фигура, благодарение на което тя е получила прозвището мускулесто барби, първоначално е страдала от пристъпи на паника, корейката е послушала съветите на психотерапевта си и се е фокусирала изцяло в културизма и пауърлифтинга, годините упорита работа са дали своите плодове, сега Чжи Ен Ву завладява света със солидни тежести без никакви проблеми тя бута няколкостотин килограма от лежанка, прави мъртва тяга с големи килограми, и накрая вие сами виждате резултата, тя има впечатляващи мускули и с право се смята за една от най-силните жени в света и дори в родината си я определят за най-силната жена.



Юань Хежун



Oт съседен Китай Юань Хежун тя прилича на южнокорейската си колежка, в Китай момичетата се ценят преди всичко заради тяхната крехкост и стройност, благодарение на своето тяло Юань се откроява от останалите с грандиозните си форми, в Китай я наричат момичето с лице на ангел и с тяло на дявол, основната гордост а Юань са бедрата й, те са наистина много силни и мощни, както казват потребителите в интернет с тях тя може да смаже всеки един човек, но тя стои далеч от проблемите си, обича да вдига тежки тежести, да практикува бойни изкуства и да избягва конфликтни ситуации, от най-запомнящите се изображение на момичето са героинята от Street Fighter Чун Лий и Мей и от поредицата King of Fighters.



Бедрата на Юань със сигурност са силни и мощни, но очевидно на Олга Ляшчук са по-силни, тази спортистка е влязла два пъти в рекордите на Гинес, за първи път е била в рекордите на гинес през 2016 година като е смачкала три дини с бедрата си за 14 секунди, през 2018 година тя е подобрила резултата си и е спукала дините за 7 секунди, Олга не само е способна на това, тя вдига гума с тегло около 240 килограма и бяга 240 метра с товар от осемдесет и два килограма, тя има много постижения през кариерата си , но може би най-важното от тях е второто място на световното първенство сред най-силите жени в света , което се е провело миналата година, така, че тази невероятна жена може да се нарече втората най-силна жена на планетата.





Ребека Робъртс





Ето го и лидерът Ребека Робъртс, тя може спокойно да се нарече най-силната жена в света, защото миналата година тя спечели тази титла, спечелвайки титлата The World Strongest Woman, тя е невероятна, тя прави упражнение наречено ,,Фермерска разходка'' носеща снаряди тежащи около 145 килограма всяка, тя изминава няколко метра за по-малко от 10 секунди , тя очевидно няма затруднения при носенето на тежките торби с храна, тя също лесно хвърля тежки топки през висока летва и вдига 180 килограмов камък върху метрова платформа, като черешката на тортата тя ходи с бързи крачки с платформа на раменете си, която тежи 240 килограма, нейните показатели за сила за дори малко плашещи, защото не толкова отдавна, британката е била в лоша форма, тя е надхвърляла 190 килограма, и в най-смелите си мечти тя никога не е вярвала, че ще стане шампионка.





Сю Томас Франклин и Сем Тейлър



Докато Ребека Робъртс носи тежки платформи, Сю Томас Франклин и Сам Тейлър работят с по-солидни обекти, например със самолет, това е семейна супер двойка, които могат да влачат истински самолет Еърбъс а320, не просто да го преместят от точка А в точка Б, а в буквалният смисъл да го влачат, преди години Сю и Сам влязоха в рекордите на Гинес за влаченият самолет с тегло от 48 тона, самолета е бил влачен около 20 метра, и всичко това е било постигнато за 37 секунди, те с право могат да бъдат включени не само в рекордите на Гинес, но и в класацията с най-силните жени на света, ако колата ви един ден заседне вече знаете кой да повикате за помощ.





Анета Флорчик



Височината й е 168 сантиметра, а теглото 75 килограма, не е най-слабата или най-едрата жена, но това не й пречи да навива тигана под формата на пура в буквален смисъл на думата, вижте как го прави с лекота, усещането е, че не смачква метал, а обикновен картон, за минута тази полска спортистка може да огъне цели 6 тигана, именно това тя е доказала в едно от китайските шоута.



За нея не е изобщо трудно да вдига мъртва тяга, тя вдига тежест от плюс 250 килограма доста лесно, докато се усмихва, но не си струва да говорим за по-леки тежести и задачи, полската спортистка вдига възрастни над главата си като някакви бебета, не е изненадващо, че в нулевите години тя е била смятана за най-силната жена на планетата и многократно е печелила световното първенство за the world strongest woman, където в момента се намира Робъртс, и въпреки, че са минали много години тя се още може да се счита за една от най-силните жени на планетата.





Кристин Роудс



Кристин дори е по-възрастна от Анета, този септември американката ще навърши 47 години, но въпреки това тя все още е сред най-силните жени на планетата, преди около десет години тя блесна в целия си блясък, демонстрирайки невероятни резултати, Кристина е дъщеря на известен щангист, именно заради това тя е получила невероятна генетика, благодарение на която тя без усилие вдига тежки гуми, фиксирани на врата, а също така вдига тежести, практикува също така бутане , любимото упражнение на Кристин е вдигане на тежък снаряд над главата й, също и солидна щанга с куп дискове или гигантски дъмбели, американката е достигнала своя връх през 2012 година, когато през тази година тя печели The World Strongest Woman





Донна Мур



Друг победител в The world strongest woman е била тази британка, тя се смята за една от най-силните жени на планетата, спечелила е три пъти най-важното световно първенство, както виждате тя няма релеф или красиви сухи мускули, обаче това не променя факта , че тя има невероятна сила, тя се слави с героична сила, за които много културисти просто могат да мечтаят, през 2020 година тя се е справила перфектно с камъкът Атлас който е с тегло от 170 килотама, по този начин тя е счупила своя собствен рекорд от 2016 година, когато два пъти подред е вдигнала камъка от пода с тегло 148,9 килограма и го постави на платформа с височина 112 см. Като цяло сякаш камъкът Атлас е измислен специално за Дона, на британката много й харесва да повдигна тези камъни и да ги постави върху всякакви повърхности, тя се справя повече от перфектно с това.



Kакто се e случило на едно от състезанията в Шотландия през 2019 г., силата на британакта поразява, наред с други неща, Донна вдига 80 килограмови дъмбели над главата си, изпълнява мъртва тяга с 240 килограма, избутва без проблем 130кг, изглежда че за британката няма невъзможни неща, това се потвърждавапо от титула й, на турнира Арнолд за Strongest Woman тя е спечелила 18 пъти, това говори много.



Габи Гарсия



Не е нужно да сте културист или състезател по силов трибой, за да сте една от най-силните жени в света, Габи Гарсия го потвърждава като ММА боец, тя вдъхва не по-малко уважение и страх от другите жени, тя вдига нереални тежести, между другото бразилката Габи Гарсия, тя е невероятна голяма, цели 1 метър и 88 сантиметра, и тежи 95 килограма, не е изненадващо, че тя буквално се издига над нейните съперници, които от някои ъгли изглеждат напълно малки в сравнение с нея, габи гарсия често е наричана една от най-опасните и възможно най-мощните жени бойци в ММА и тя го доказва повече от перфектно, тя има 7 битки и нито едно поражение, тя буквално разкъсва и унищожава опонентите си, между другото победите на Габи не са заради размера й, а заради техниката с която разполага тя, тя е много по-важна, Гарсия се справя с нея, бразилката е включена в Залата на Славата и Международната Федерация по Джиу-Джицу в Бразилия, което я прави истинско живо оръжие.



До сега разгледахме едни от най-силните жени със световни рекорди и титли, но има жени които не могат да се похвалят с толкова много титли, но в същото време могат да се похвалят със своята тяло, останете с мен до края на видеоклипа за да разберете всичко до най-малките детайли.

Юлия Винс



На пръв поглед виждате типично руско момиче , светла коса с гъсти плитки, светли очи и мило лице, въпреки че всичко се променя драстично ако погледнете тялото на Юлия, чиито ръце се слави сред културистите и феновете на този спорт, , Юлия е наречена момичето с Барби лице и тяло на Хълк, тя поставя световни рекорди с мъртва тяга, блести в азиатски телевизионни предавания и отдавна е звезда в социалните мрежи, повече от милион души вече наблюдават напредъка на спортистката в Instagram, момичето за първи път е започнала да тренира във фитнес залата през 2013 г., за да изпомпва не само собственото си тяло, но и самочувствие, тогава тя е нямала тренировъчна програма, но промяната бързо е станала очевидна и на Юлия наистина й е харесало усещането , тя разполага със страхотна сила с появата й на укрепналите й мускули, така че скоро е намерила треньор по пауърлифтинг и е решила да се посвети сериозно на този спорт, след две години момичето се е познавало от всички във фитнес индустрията в Руся, а след това и в света, днес тя кляка с щанга с тегло 235 килограма и вдига 190 килограма мъртва тяга, за да се поддържа в форма тя тренира 5 пъти седмично и в един от дните си определено добавя час-два кардио към тренировките си, енергийната й диета е около 3000 калории, без бързи въглехидрати, набляга повече на пилешки гърди, яйчен белтък, сладки картофи, кафяв ориз и здравословни мазнини.



Европа Бхоумик



Историята на следващата героиня от нашето видео не е проста, дори започва като сюжет на приключенски филм, младата звезда на женския културизъм 21-годишната Европа Бумик е родена на борда на кораба, от който е наследила необичайното си име , детството на жителката на Германия с индийски корени не е можело да се нарече спокойно и щастливо, защото поради факта, че момичето е било ниско и пълно, тя е била много дразнена в училище, не е изненадващо, че в един момент проблемите със самочувствието й са довели момиче до депресия, но за щастие майка й винаги я е подкрепяла, и тя е предложила на Европа да се запиша на фитнес, и така постепенно спортистката постепенно е стигнала до правилното хранене и е развила любов към тренировките, толкова силна любов, че това се е превърнало в смисъла на живота за нея, първото представяне на Европа на професионалните състезания по културизъм не е било много успешно, но това също не я демотивира, благодарение на участието си в такива събития момичето е срещнало любимия си треньор и през 2017 г. е станала най-младата жена, спечелила сребърен медал на Азиатското първенство по културизъм, ето какво значи сила на волята.



Кристина-Никол Мендоса



За много любители на мускулесто тяло а това момиче е истинското въплъщение на идеала и в името на такъв резултат Кристина Никол Мендоса от Флорида е трябвало да работи през целия си живот, дори като дете момичето се е занимавала с танци и други спортове, обаче, тя не е имала достатъчно самочувствие, така че преди седем години момичето е решило да се установи напълно във фитнеса и да доведе формата си до идеала, както разбирате , въпросът не свърши дотук, момичетата много е харесала силовите тренировки, толкова много, че тя веднага се е отказа от всичките си останали лоши навици и интензивно се заела със тренировките, скоро Кристина се е представила отлично на сериозните шампионати по лека атлетика и бодибилдинг, като е заела завидни позиции, най-готиното постижение на момичето до момента е първото място на професионалния шампионат на Международната федерация по културизъм и фитнес в Чикаго, което е спечелила през 2019 г., пет дни в седмицата момичето комбинира силови тренировки за различни мускулни групи, и на всеки 6-ти ден прави кардио, а последният ден от седмица се изцяло се възстановява. Кристина се храни както всички останали спортисти, предпочита повече сладки картофи, зеленчуци, сложни въглехидрати и протеини.



Бека Суонсън



Тази силна жена пред вас е абсолютният шампион в света на силовия трибой за жени, нейните рекорди все още не могат да бъдат победени от никого, клек с щанга с тегло триста осемдесет и седем килограма, лежанка с 272 килограма и мъртва тяга от почти 315 килограма, всичко е започнало през 1996 г., когато Бека се е опитвала да започне кариера като културист, там са й казаха, че нейните обеми са твърде големи за тази дисциплина, така че тя е решила да се откаже и да си тренира просто с тежести, мнозина смятат Суонсън за най-силната жена в света, въпреки че американката вече е завършила кариерата си от 15 години, въпреки това, нито един човек не може да надмине нейното постижение, може би някой друг от днешното ни видео би могъл да го направи, между другото, самата ребека, след като напуснала силовия трибой, се е заела със смесените бойни изкуства, така че вероятно скоро ще я видим на най-големите турнири по ММА.



Наталия Кузнецова



Темата за приемането на анаболни стероиди сред професионалните културисти и трениращи е в известен смисъл табу, въпреки факта, че много хора открито признават, че това е грях да се използват, мнозина открито признават, че Наталия Кузнецова от Москва е една от тях, тя твърди, че е просто невъзможно да се постигне такава сериозна мускулна маса за жена без допълнителни стимуланти и такава откровеност с обществеността само радва феновете от добра гледна точка. Тя има фен клубове в много различни страни, Наталия е шампион в Европа и Евразия, многократен рекордьор в категория лежанка, мъртва тяга и клек, истинска звезда на социалните мрежи, тя споделя, „някои скептици се съмняват в моите постижения с гърдите, до такава степен че дори идва на спортни изложби с измервателна лента, дори само защото нейната ръдната обиколка е почти 130 сантиметра, а бицепсът и е около 50. Наталия е много доволна от резултатите си, въпреки че признава едно несъвършенство, а именно малкия обеми на подбедрицата, но съм сигурен, че с този подход тя скоро ще доведе тази част от тялото до идеала.



Дана Шемеш





Тази необикновена жена е било спортно дете от детството си и след като е навършила пълнолетие, тя е служила две години в израелската армия, но след завръщането си у дома и последвалото завършване на университета много неща в живота й не са вървели по план, до 20 годишна възраст тя е работила на нелюбима работа, страдала е от скорошна раздяла и не е знаела какво да прави с живота си, тя също е плувала и като цяло е водила не най-здравословния начин на живот, всичко се е променило благодарение на спорта, момичето е започнало да ходи на фитнес зала, само за да свали малко излишни килограми и в резултат на това се е влюбил в бодибилдинга, спечелила е много титли в професионални състезания и дори е отишла да учи за личен треньор, според нея този спорт е истинско изкуство, нещо като създаване на жива антична статуя, базирана на собственото й тяло, и постиженията на тази жена, което на 30-годишна възраст драматично са променили живота й с подобни резултати, хората могат само да й се възхищават.



Гун Лидзяо



Някой се занимава със спорт главно за естетически цели и някой завладява олимпийските подиуми, китайският спортист Гун Лидзяо е един от последните тя за първи път се представи на олимпийските игри през 2008 г. и веднага е спечели пето място и четири години по-късно тя е взела бронз, а световен шампион тя вече е станала два пъти, последният път когато се е случило е било през 2019 година на шампионата в Катар, това е много впечатляващ резултат, така че има сериозни шансове за още бъдещи успехи.