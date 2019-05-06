Вижте резултати и класиране в Първа лига

Първа лига, първа шестица - XXXII кръг: Берое – Лудогорец 1:1, Черно море – ЦСКА 1:3, Ботев (Пд) – Левски 1:3

Класиране:

1. Лудогорец 60:17 71

2. ЦСКА 53:17 68

3. Левски 57:30 62

4. Берое 39:28 51

5. Ботев (Пд) 44:31 50

6. Черно море 41:42 48

XXXIII кръг: 11 май (събота), 17,30 часа: Ботев (Пд) – Берое, 20,15 часа: ЦСКА - Лудогорец, 12 май (неделя), 19 часа: Левски - Черно море

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Втора осмица: Група „А” – XXXII кръг: Верея – Ботев (Вр) 1:6, Етър – Витоша 2:0

Крайно класиране:

1. Етър 39:31 51

2. Ботев (Вр) 48:44 45

3. Витоша 24:47 34

4. Верея 13:81 6

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Група „Б”: XXXI кръг: Локомотив - Септември 1:2, Дунав – Славия 0:1

Крайно класиране:

1. Славия 37:42 39

2. Локомотив 36:35 38

3. Септември 32:58 33

4. Дунав 36:55 29

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В плейофите за Европа, утре: Локомотив – Етър, Ботев (Вр) – Славия, в петък: Етър – Локомотив, Славия – Ботев (Вр).

В плейофите за оцеляване, сряда: Верея – Септември, Дунав – Витоша, събота: Септември – Верея, Витоша – Дунав.

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