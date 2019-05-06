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Вижте резултати и класиране в Първа лига

06.05.2019 / 08:37 0

Първа лига, първа шестица - XXXII кръг: Берое – Лудогорец 1:1,  Черно море – ЦСКА 1:3, Ботев (Пд) – Левски 1:3

Класиране:

1. Лудогорец         60:17          71

2. ЦСКА          53:17          68

3. Левски      57:30          62

4. Берое        39:28          51

5. Ботев (Пд)          44:31          50

6. Черно море       41:42          48

XXXIII кръг: 11 май (събота), 17,30 часа: Ботев (Пд) – Берое, 20,15 часа: ЦСКА - Лудогорец, 12 май (неделя), 19 часа: Левски - Черно море

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Втора осмица: Група „А” – XXXII кръг: Верея – Ботев (Вр) 1:6, Етър – Витоша 2:0

Крайно класиране:

1. Етър 39:31          51

2. Ботев (Вр) 48:44         45

3. Витоша      24:47          34

4. Верея         13:81          6

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Група „Б”: XXXI кръг: Локомотив - Септември 1:2, Дунав – Славия 0:1

Крайно класиране:

1. Славия       37:42          39    

2. Локомотив         36:35          38

3. Септември          32:58          33

4. Дунав         36:55          29

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В плейофите за Европа, утре: Локомотив – Етър, Ботев (Вр) – Славия, в петък: Етър – Локомотив, Славия – Ботев (Вр).

В плейофите за оцеляване, сряда: Верея – Септември, Дунав – Витоша, събота: Септември – Верея, Витоша – Дунав.

 

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