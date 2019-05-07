Вижте резултати и класиране в Североизточна група

Снимка: Булфото

Резултати от XXVIII кръг в Трета лига – Североизточна група:

Топ 6: Септември – Светкавица 0:0, Спартак – Суворово 3:0, Ботев – Хитрино 1:1.

Втора седмица: Локомотив – Тополи 5:0, Устрем – Калиакра 0:2, Волов – Кубрат 3:2, Бенковски почива.

Класиране:

1. Спартак 99:16 66

2. Суворово 72:19 57

3. Светкавица 46:21 53

4. Хитрино 48:22 49

5. Септември 46:32 44

6. Ботев 36:51 40

--

7. Локомотив 34:37 35

8. Тополи 26:39 27

9. Калиакра 36:45 25

10. Кубрат 35:40 23

11. Волов 23:7 17

12. Устрем 21:74 17

13. Бенковски 19:68 16

XIX кръг, Топ 6: 11 май (събота), 17 часа: Светкавица – Спартак, Хитрино – Септември, 12 май (неделя), 17 часа: Суворово – Ботев.

Втора седмица: 12 май (неделя), 17 часа: Кубрат – Локомотив, Калиакра – Волов, Бенковски – Устрем, Тополи почива.

(Заб. Суворово и Септември имат по един мач по-малко.)

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html