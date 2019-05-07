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Вижте резултати и класиране в Североизточна група

07.05.2019 / 13:04 0

Снимка: Булфото

Резултати от XXVIII кръг в Трета лига – Североизточна група:

Топ 6: Септември – Светкавица 0:0, Спартак – Суворово 3:0, Ботев – Хитрино 1:1.

Втора седмица: Локомотив – Тополи 5:0, Устрем – Калиакра 0:2, Волов – Кубрат 3:2, Бенковски почива.

Класиране:

1. Спартак     99:16          66

2. Суворово  72:19          57

3. Светкавица        46:21          53

4. Хитрино    48:22          49

5. Септември    46:32          44

6. Ботев    36:51          40

--

7. Локомотив         34:37          35

8. Тополи       26:39          27

9. Калиакра   36:45          25

10. Кубрат     35:40          23

11. Волов       23:7  17

12. Устрем     21:74          17

13. Бенковски        19:68          16

 

XIX кръг, Топ 6: 11 май (събота), 17 часа: Светкавица – Спартак, Хитрино – Септември, 12 май (неделя), 17 часа: Суворово – Ботев.

Втора седмица: 12 май (неделя), 17 часа: Кубрат – Локомотив, Калиакра – Волов, Бенковски – Устрем, Тополи почива.

(Заб. Суворово и Септември имат по един мач по-малко.)

 

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