Вижте резултати и класиране в Североизточна група
Снимка: Булфото
Резултати от XXVIII кръг в Трета лига – Североизточна група:
Топ 6: Септември – Светкавица 0:0, Спартак – Суворово 3:0, Ботев – Хитрино 1:1.
Втора седмица: Локомотив – Тополи 5:0, Устрем – Калиакра 0:2, Волов – Кубрат 3:2, Бенковски почива.
Класиране:
1. Спартак 99:16 66
2. Суворово 72:19 57
3. Светкавица 46:21 53
4. Хитрино 48:22 49
5. Септември 46:32 44
6. Ботев 36:51 40
--
7. Локомотив 34:37 35
8. Тополи 26:39 27
9. Калиакра 36:45 25
10. Кубрат 35:40 23
11. Волов 23:7 17
12. Устрем 21:74 17
13. Бенковски 19:68 16
XIX кръг, Топ 6: 11 май (събота), 17 часа: Светкавица – Спартак, Хитрино – Септември, 12 май (неделя), 17 часа: Суворово – Ботев.
Втора седмица: 12 май (неделя), 17 часа: Кубрат – Локомотив, Калиакра – Волов, Бенковски – Устрем, Тополи почива.
(Заб. Суворово и Септември имат по един мач по-малко.)
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!
ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html