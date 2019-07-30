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Вижте резултати и класиране в елита

30.07.2019 / 15:06 0

Снимка: Булфото

Резултати от III кръг на efbet лига: Дунав – Царско село 3:1, Черно море – Етър 1:1, Арда – Берое 3:1, Ботев (Вр) – Локомотив 1:4, Славия – ЦСКА 1:2, Левски – Ботев (Пд) 3:1, Лудогорец – Витоша 2:0

Класиране:

1. Лудогорец         8:2    9

2. Левски      7:2    7

3. Черно море       7:3    7

4. Локомотив         8:6    6

5. Арда                    3:1    5

6. Ботев (Пд)          4:4    4

7. ЦСКА          5:6    4

8. Берое        6:8    3

9. Етър           3:3    3

10. Славия       6:7    3

11. Дунав         5:8    3

12. Ботев (Вр) 4:7    3

13. Царско село      1:5    1

14. Витоша      2:7    0

IV кръг: 2 август (петък), 18,45 часа: Витоша – Арда, 21 часа: Черно море – Славия, 3 август (събота), 18,45 часа: Етър – Ботев (Пд), 21 часа: Берое – Дунав, 4 август (неделя) 18,45 часа: ЦСКА – Ботев (Вр), 21 часа: Локомотив – Лудогорец, 5 август (понеделник), 21 часа: Царско село - Левски

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