Вижте резултати и класиране в елита
Снимка: Булфото
Резултати от III кръг на efbet лига: Дунав – Царско село 3:1, Черно море – Етър 1:1, Арда – Берое 3:1, Ботев (Вр) – Локомотив 1:4, Славия – ЦСКА 1:2, Левски – Ботев (Пд) 3:1, Лудогорец – Витоша 2:0
Класиране:
1. Лудогорец 8:2 9
2. Левски 7:2 7
3. Черно море 7:3 7
4. Локомотив 8:6 6
5. Арда 3:1 5
6. Ботев (Пд) 4:4 4
7. ЦСКА 5:6 4
8. Берое 6:8 3
9. Етър 3:3 3
10. Славия 6:7 3
11. Дунав 5:8 3
12. Ботев (Вр) 4:7 3
13. Царско село 1:5 1
14. Витоша 2:7 0
IV кръг: 2 август (петък), 18,45 часа: Витоша – Арда, 21 часа: Черно море – Славия, 3 август (събота), 18,45 часа: Етър – Ботев (Пд), 21 часа: Берое – Дунав, 4 август (неделя) 18,45 часа: ЦСКА – Ботев (Вр), 21 часа: Локомотив – Лудогорец, 5 август (понеделник), 21 часа: Царско село - Левски
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!
За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html