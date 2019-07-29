реклама

Вижте резултати и класиране във Втора лига

29.07.2019 / 19:39 0

Резултати от II кръг във Втора лига: Монтана – Нефтохимик 4:2, Поморие – Кариана 0:1, Локомотив (Сф) – Лудогорец II 2:0, Струмска слава – Литекс 0:1, Спартак (Вн) – Хебър 0:2, Локомотив (ГО) – Черноморец 1:1, Пирин – Ботев (Г) 2:2, Спартак (Пл) – ЦСКА 1948 1:4, Септември почива.

Класиране:

1. Литекс    6:0   6

2. ЦСКА      6:1   6

3. Хебър     5:0   6

4. Монтана  5:3   4

5. Кариана   2:1   4

6. Нефтохимик   7:4   3

7. Септември     2:0   3

8. Локо (Сф)      2:2   3

9. Поморие 1:1   3

10. Ботев (Г) 4:4   2

11. Пирин     2:2   1

12. Черноморец   1:2   1

13. Лудогорец     2:4   1

14. Локо (ГО)       1:6   1

15. Струмска слава     0:3   0

16. Спартак (Пл)  1:7   0

17. Спартак (Вн)   0:7   0

 

III кръг: 3 август (събота), 18 часа: Кариана – Локомотив (ГО), Хебър – Монтана, Ботев – Локомотив (Сф), 19,30 часа: Черноморец – Струмска слава, 20 часа: ЦСКА 1948 – Спартак (Вн), 4 август (неделя), 19,30 часа: Нефтохимик – Поморие, 5 август (понеделник), 18,30 часа: Септември – Пирин, 19,30 часа: Лудогорец II – Спартак (Пл), Литекс почива.

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2019 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама