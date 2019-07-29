Вижте резултати и класиране във Втора лига

Резултати от II кръг във Втора лига: Монтана – Нефтохимик 4:2, Поморие – Кариана 0:1, Локомотив (Сф) – Лудогорец II 2:0, Струмска слава – Литекс 0:1, Спартак (Вн) – Хебър 0:2, Локомотив (ГО) – Черноморец 1:1, Пирин – Ботев (Г) 2:2, Спартак (Пл) – ЦСКА 1948 1:4, Септември почива.

Класиране:

1. Литекс 6:0 6

2. ЦСКА 6:1 6

3. Хебър 5:0 6

4. Монтана 5:3 4

5. Кариана 2:1 4

6. Нефтохимик 7:4 3

7. Септември 2:0 3

8. Локо (Сф) 2:2 3

9. Поморие 1:1 3

10. Ботев (Г) 4:4 2

11. Пирин 2:2 1

12. Черноморец 1:2 1

13. Лудогорец 2:4 1

14. Локо (ГО) 1:6 1

15. Струмска слава 0:3 0

16. Спартак (Пл) 1:7 0

17. Спартак (Вн) 0:7 0

III кръг: 3 август (събота), 18 часа: Кариана – Локомотив (ГО), Хебър – Монтана, Ботев – Локомотив (Сф), 19,30 часа: Черноморец – Струмска слава, 20 часа: ЦСКА 1948 – Спартак (Вн), 4 август (неделя), 19,30 часа: Нефтохимик – Поморие, 5 август (понеделник), 18,30 часа: Септември – Пирин, 19,30 часа: Лудогорец II – Спартак (Пл), Литекс почива.

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